GfK-Konsumbarometer steigt - "Exzellente" Lage am Jobmarkt hebt Laune

Berlin (Reuters) - Der anhaltende Wirtschaftsaufschwung in Deutschland hebt die Laune der Verbraucher.

People carry their shopping bags in downtown Hamburg, Germany, January 25, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

Das Barometer dazu steigt im April um 0,1 auf 10,9 Punkte, wie die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am Mittwoch zu ihrer monatlichen Umfrage unter 2000 Verbrauchern mitteilte. “Der Konjunkturmotor läuft derzeit rund und mit sehr hoher Drehzahl. Die Verbraucher gehen davon aus, dass dies auch in den kommenden Monaten der Fall sein wird”, sagte GfK-Experte Rolf Bürkl.

Die Konsumenten schätzen sowohl die Aussichten für die deutsche Wirtschaft als auch für ihre eigenen Einkommen ein wenig besser ein als zuletzt. Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen, etwa zum Kauf von Möbeln, nahm deutlich zu. Das entsprechende Barometer kletterte im März auf 59,1 Zähler von 56,3 Punkten im Februar.

Vor allem “die exzellente Verfassung des Arbeitsmarktes” liefere das entscheidende Argument für den Optimismus der Verbraucher. Die in weiten Teilen der Wirtschaft lebhafte Nachfrage nach Arbeitskräften gibt laut GfK Raum für Lohn- und Gehaltssteigerungen. Die Beschäftigungsaussichten können nach Einschätzung der Arbeitsagenturen kaum noch besser werden.[L8N1R924P]

Nach Ansicht des GfK-Experten droht der guten Konsumstimmung in Deutschland jedoch womöglich Störfeuer von außen: “Sollten zum Beispiel die protektionistischen Tendenzen in den USA in einen Handelskrieg münden, bei dem Deutschland als Exportnation überaus stark betroffen wäre, würde dies auch das Konsumklima spürbar beeinflussen.”