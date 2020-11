Ifo - Größter Anteil an Kurzarbeitern in Baden-Württemberg

An illustration picture shows a one euro coin, April 8, 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Baden-Württemberg hat dem Ifo-Institut zufolge Bayern abgelöst als das Bundesland mit dem größten Anteil an Kurzarbeitern.

Demnach waren dort im Oktober etwa 13 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Kurzarbeit, in Bayern zwölf Prozent, wie die Münchner Forscher am Montag mitteilten. “Vor allem im stärker industrialisierten Süden mit seinem Fokus auf Metallverarbeitung, Maschinenbau, Autobauern und Zulieferern wird weiterhin deutlich mehr Kurzarbeit gefahren als anderswo”, sagte Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link. In Baden-Württemberg waren im Oktober geschätzt 620.000 Menschen in Kurzarbeit, im bevölkerungsreicheren Bayern sogar 710.000. Nordrhein-Westfalen folgte mit zehn Prozent (680.000).

Bundesweit schätzt das Ifo den Anteil der Kurzarbeiter auf zehn Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, was 3,3 Millionen Menschen wären. Die Bundesagentur für Arbeit hatte jüngst erklärt, dass die Zahl der Kurzarbeiter im August auf 2,58 Millionen gesunken sei, nach dem Rekord von sechs Millionen im April.