Agrarflächen verteuern sich stark - Ministerin Klöckner alarmiert

German Agriculture Minister Julia Kloeckner addresses a news conference regarding aid requested by farmers affected by drought in Berlin, Germany, August 22, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hält die starke Verteuerung von Ackerland für besorgnisserregend.

“Das ist alarmierend, was da läuft”, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch bei der Vorstellung des “Agrarpolitischen Berichts der Bundesregierung” in Berlin. Vielfach deckten die Erlöse die Pachtpreise nicht mehr. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind die durchschnittlich gezahlten Kaufpreise für landwirtschaftliche Grundstücke (ohne Inventar und Gebäude) von 2009 bis 2018 auf das 2,3-Fache gestiegen. “Wir haben außerlandwirtschatliche Investoren, die mit Ackerland spekulieren – gerade in den neuen Bundesländern”, sagte Klöckner.

Sie macht für diesen Trend unter anderem sogenannte Share Deals verantwortlich, mit denen Investoren legal die Grunderwerbsteuer umgehen können. Für Landwirte entstehe dadurch ein Wettbewerbsnachteil. “Da sind wir jetzt dran”, sagte die Ministerin. Ackerland gehöre in Bauernhand. Durch mehr Transparenz und eine veränderte Steuergestaltung sollen Landwirte künftig besseren Zugriff auf Flächen bekommen. Die Preisentwicklung verlief den Statistikern zufolge in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich. In Mecklenburg-Vorpommern zogen sie auf das 2,9-Fache und in Sachsen auf das 2,7-Fache an. In Baden-Württemberg stiegen die Preise weniger stark an auf das 1,5-Fache der Werte von 2009, in Hessen und Rheinland-Pfalz auf das 1,4-Fache.