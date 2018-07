Klöckner rechnet nicht mit höheren Lebensmittelpreisen wegen Hitzewelle

Berlin (Reuters) - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner rechnet nicht mit steigenden Lebensmittelpreisen aufgrund der hitzebedingten Ernteausfälle.

“Davon gehe ich nicht aus”, sagte sie der “Bild”-Zeitung (Montagausgabe) laut Vorabbericht. Die Preise für Lebensmittel hingen nur zu einem geringen Teil von den Rohstoffpreisen ab. “Abgesehen davon ist im Moment ohnehin genug Getreide auf dem Markt”, ergänzte die CDU-Politikerin.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) erwartet wegen der in weiten Teilen Deutschlands herrschenden Trockenheit eine vergleichsweise schlechte Getreideernte von 41 Millionen Tonnen. Das Vorjahresergebnis war mit 45,5 Millionen Tonnen bereits unterdurchschnittlich.

Klöckners Worten zufolge sind von der Trockenheit besonders die Landwirte im Nordosten Deutschlands betroffen. “Das gilt auch für Teile Polens und des Baltikums. Am meisten leiden Getreide und Raps unter der Dürre”, sagte Klöckner. Für mögliche Hilfszahlungen an die Landwirte seien die Bundesländer zuständig. “Der Bund hat aber in der Vergangenheit bei Ereignissen von nationalem Ausmaß unterstützt. Um das beurteilen zu können, müssen wir jetzt erst einmal die Erntebilanz abwarten”, sagte die Ministerin. Im August sie ihren Erntebericht vorlegen.