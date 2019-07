Leoni braucht Erlöse aus Kabel-Verkauf für Bordnetz-Sparte

A general view shows the German stock exchange (Deutsche Boerse) in Frankfurt, Germany, February 12, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

München (Reuters) - Leoni-Chef Aldo Kamper will den Erlös aus dem Verkauf oder einem Börsengang der Kabel-Sparte in mögliche Zukäufe für das verbleibende Bordnetz-Geschäft stecken.

“Wir brauchen die Mittel, um die Bordnetz-Sparte strategisch weiter zu entwickeln. Wir wollen uns mit diesem Schritt neue finanzielle Möglichkeiten erschließen”, sagte der Niederländer der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Nürnberg. Eine reine Abspaltung, bei der die Leoni-Aktionäre Aktien der Kabel-Sparte ins Depot gebucht bekommen, komme deshalb nicht in Frage. Die Autohersteller, an die Leoni den Großteil der Bordnetze liefere, wünschten sich ein breiteres Produktspektrum.

Kamper erhofft sich bei dem Verkauf eine höhere Bewertung als sie sich derzeit im Kurs der Leoni-Aktie widerspiegelt. Der Nürnberger Traditionskonzern wird an der Börse mit weniger als einer halben Milliarde Euro bewertet.