Bund und Länder wollen Flughäfen in Krise stützen

German Transport Minister Andreas Scheuer delivers a speech during the opening ceremony of the new Berlin-Brandenburg Airport (BER) "Willy Brandt" in Schoenefeld, near Berlin, Germany October 31, 2020. Tobias Schwarz/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Die öffentliche Hand will die von der Virus-Pandemie hart getroffene Luftfahrtbranche mit staatlichen Geldern unterstützen.

“Es bedarf zusätzlicher gemeinsamer Anstrengungen von Bund und Ländern, um die wirtschaftliche Grundlage der Flughäfen mittelfristig zu sichern”, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung zum Nationalen Luftverkehrsgipfel 2020, die der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorlag. “Bund und Länder werden in den nächsten beiden Wochen in Gesprächen nach finanziellen Lösungen für die Flughäfen suchen.” Beide Seiten würden sich im gleichem Umfang beteiligen. “Es geht darum, Struktur in Deutschland zu erhalten”, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Deutschlandfunk.

So seien etwa die Jobs von 25 bis 30 Prozent der rund 180.000 Beschäftigten an den Flughäfen in Gefahr. “Da müssen wir uns die Karten legen und ein gemeinsames Konzept zwischen Bund und Land hinbekommen, wo wir dann dem einen oder anderen Flughafen helfen können, der jetzt bei minus 80 Prozent Passagieraufkommen ist”, sagte der CSU-Politiker. Hier müsse die Politik die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland im Blick haben. Bei der Unterstützung gehe es auch um Regionalairports. Für kleinere Flugplätze hingegen seien eher die Regionen und die Bundesländer verantwortlich. “Das ist sicherlich nicht die Aufgabe des Bundes.”

Scheuer trifft am Vormittag Branchenvertreter zum Nationalen Luftverkehrsgipfel 2020 und will sich am Mittag dazu vor der Presse äußern. Es sollen Hilfen vor allem für die Airports auf den Weg gebracht werden. Die Branche fordert eine Milliarde Euro vor allem für Kosten im Lockdown, als die Betreiber trotz des weitgehend stillgelegten Flugverkehrs die Airports am Netz hielten. Zudem will die Branche Entlastungen bei Gebühren und eine umfassende Teststrategie der Bundesregierung, um sicheres und wirtschaftliches Fliegen wieder zu ermöglichen. Scheuer selbst hat jüngst betont, dass es ein Rettungspaket über eine Milliarde Euro geben sollte. Im Deutschlandfunk jedoch nannte er diese Summe nicht. Sie steht auch nicht in der Erklärung. Bis zuletzt liefen regierungsinterne Gespräche zu den Hilfen - vor allem mit dem Bundesfinanzministerium.

LANGSTRECKENVERKEHR SOLL ANGESCHOBEN WERDEN

Wie aus der Erklärung auch hervorgeht, sollen Airlines nicht durch eine starke Erhöhung von Flugsicherungsgebühren belastet werden. Deshalb prüfe der Bund als Eigentümer “Möglichkeiten zur Überbrückung bzw. Deckung von Finanzierungslücken” bei der staatlichen Flugsicherung DFS. Ferner loten demnach das Bundesverkehrs- und das Bundesinnenministerium finanzielle Hilfen für Sicherheitsdienstleister an den Flughäfen aus, da Luftsicherheitskontrollen wichtig seien. Angepeilt ist auch der schrittweise Ausbau des - für Airlines besonders profitablen - Transatlantikverkehrs. Dieser ruht derzeit weitgehend.

Das Verkehrsministerium will sich zudem dafür einsetzen, dass künftig “Dumpingpreise” bei Flugtickets verhindert werden. Diese dürften nicht weniger kosten als die Summe der anteiligen Steuern und Gebühren. Scheuers Ministerium plädiert der Erklärung zufolge auch dafür, Fluggäste “auf einzelnen ausgewählten Flugkorridoren” von Corona-Einreisebeschränkungen auszunehmen. Dafür müsse es ein mit den Gesundheitsbehörden abgestimmtes “Test- und Quarantäneregime” geben.