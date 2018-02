Insider - Lufthansa will neue Spitze bei Tochter Brussels

Brüssel (Reuters) - Die Lufthansa will einem Konzern-Insider zufolge wegen schlechter Geschäftszahlen bei ihrer Tochter Brussels Airlines das Top-Management austauschen.

Brussels stehe von allen Airlines im Lufthansa-Verbund wirtschaftlich am schlechtesten da, sagte eine mit der Situation vertraute Person am Sonntag zu Reuters. “Wenn man Brussels Airlines voranbringen will, geht das nur mit einem neuen Management.” Die Spitze der belgischen Tochter um Chef Bernard Gustin habe voriges Jahr mit letztlich gescheiterten Integrationsbemühungen vertan. Neben dem CEO stehe deshalb auch der Job von Finanzchef Jan De Raeymaeker zur Diskussion. Die Themen sollten am Montag auf einer Aufsichtsratssitzung von Brussels Airlines besprochen werden. Die Lufthansa wollte die Informationen nicht kommentieren.

Deutschlands größte Fluggesellschaft nahm Brussels Airlines vor gut einem Jahr komplett unter ihre Fittiche. Die Fluglinie ist für die Deutschen interessant wegen der Europa-Beamten und Lobbyisten in Brüssel, die viel Geld für Flugtickets ausgeben. Derzeit zählt der belgische Ableger 44 Flugzeuge, davon 10 Langstrecken-Jets. Die Lufthansa habe bereits Investitionen für die Erweiterung der Langstrecke zugesagt, sagte der Insider. Doch könne man Arbeitsplätze nur sichern, wenn das Geschäft zukunftsfähig aufgestellt sei.