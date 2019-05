Lufthansa gibt Angebot zum Kauf von Condor ab

A Lufthansa Airbus A-380 aircraft lands at Frankfurt Airport in Frankfurt, Germany April 29, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski

Bonn (Reuters) - Die Lufthansa hat beim Reisekonzern Thomas Cook ein unverbindliches Angebot zum Kauf des deutschen Ferienfliegers Condor abgegeben.

“Wir haben uns gestern in der Vorstandssitzung entschieden, ein Bid abzugeben für die gesamte Condor, mit der Option, dies auf alle Thomas-Cook-Airlines erweitern zu können”, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag am Rande der Hauptversammlung in Bonn. Es sei jedoch aus wettbewerbsrechtlicher Sicht unwahrscheinlich, dass ein Käufer die gesamte Airline-Gruppe von Thomas Cook übernehmen könne. Auf der Langstrecke gebe es zwischen Lufthansa und Condor nur wenige Überschneidungen, auf der Kurzstrecke mehr, ergänzte Spohr. Deshalb rechne der Dax-Konzern im Fall eines Kaufs mit Auflagen der EU-Wettbewerbshüter zur Kurzstrecke. Angaben zum gebotenen Preis wollte Spohr nicht machen. Thomas Cook will seine Airlines verkaufen, um mehr in den Ausbau eigener Hotels investieren zu können.