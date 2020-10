Lufthansa stockt bei Ferienflügen aus Frankfurt weiter auf

FILE PHOTO: Two Airbus A320neo airplanes of German carrier Lufthansa are parked as air traffic is affected by the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Frankfurt, Germany, March 23, 2020. Arne Dedert/Pool via REUTERS/File Photo

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa bietet im Zuge des angekündigten Ausbaus von Ferienflügen ab Sommer 2021 mehr touristische Langstreckenziele ab Frankfurt an.

Sechs neue Ziele - darunter Punta Cana in der Dominikanischen Republik, Mombasa in Kenia und Anchorage/Alaska - könnten ab sofort gebucht werden, teilte die Lufthansa am Donnerstag mit. Einige der angekündigten Flüge übernehme Brussels Airlines. Schon vor der Corona-Krise, welche die Lufthansa-Gruppe nur mit neun Milliarden Euro staatlicher Finanzhilfen übersteht, hatte der Konzern geplant, sich stärker auf touristische Flüge zu verlegen. Mit Corona beschleunigt sich die Umstellung, weil Geschäftsflüge, das Standbein der Kranich-Linie, weggebrochen ist und sich nach Befürchtung der Airline sehr langsam erholen wird.

“Wir geben die Angebote deutlich früher bekannt als sonst, weil wir Flagge zeigen wollen”, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Der deutsche Platzhirsch macht immer stärker den spezialisierten Ferienfliegern Condor und TUI fly Konkurrenz. Vor zwei Wochen hatte die Lufthansa bereits 15 Ferienziele mehr in Südeuropa für Sommer 2021 angekündigt als im vergangenen Jahr. Bei Condor ist der erste Teil des Sommerflugplans für die Kurz- und Mittelstrecke von acht Abflughäfen schon seit Mitte Juni buchbar. Noch früher war TUI fly am Start: Die deutsche Airline des Touristikkonzerns schaltete ihr Programm für ein Dutzend Abflugorte mit Verbindungen in Europa schon Ende März frei. Nach dem durch die Pandemie weitgehend verlorenen Geschäftsjahr 2020 setzen alle Airlines auf eine Erholung im kommenden Jahr.