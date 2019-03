Eurowings startet künftig auch von Frankfurt nach Übersee

A Eurowings airplane takes off at the airport in Palma de Mallorca, Spain, July 28, 2018. REUTERS/Paul Hanna

Düsseldorf (Reuters) - Nach dem Passagier-Rekord im vergangenen Jahr will die Deutsche Lufthansa ihr touristisches Langstreckenangebot in Frankfurt und München ausweiten.

Hierzu werde die Billig-Tochter Eurowings in einem ersten Schritt erstmals ab dem Winterflugplan von Frankfurt aus starten, wie die Airline am Dienstag ankündigte. Als Ziele nannte Lufthansa die Urlaubs-Inseln Mauritius und Barbados wie auch Flüge nach Windhoek in Namibia. Zudem werde Eurowings zu dem bereits bestehenden Angebot täglich München mit der thailändischen Hauptstadt Bangkok verbinden.

“Die Lufthansa Group ist heute schon einer der größten Anbieter für Urlaubsreisen in ganz Europa. Die Nachfrage gerade in diesem Bereich steigt stark”, erklärt Vorstandsmitglied Harry Hohmeister. Daher sei es nur konsequent, in Frankfurt neue Strecken anzubieten und das Angebot in München auszuweiten.

Die Lufthansa hatte im vergangenen Jahr einen Passagierrekord aufgestellt und samt ihren Töchtern wie Eurowings und Swiss 142,3 Millionen Fluggäste befördert - zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Eurowings-Chef Thorsten Dirks hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres erklärt, dass die Ausweitung der Langstreckenflüge geprüft werde.