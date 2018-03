Lufthansa-Aufsichtsrat verlängert Chef-Vertrag von Spohr

Frankfurt (Reuters) - Carsten Spohr soll nach 2018 weitere fünf Jahre Chef der Deutschen Lufthansa bleiben.

German airline Lufthansa CEO Carsten Spohr attends the company's annual news conference in Munich, Germany, March 16, 2017. REUTERS/Michaela Rehle

Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag mit dem 51-Jährigen bis Ende Dezember 2023, wie die Fluggesellschaft das am Mittwoch mitteilte. Der Wirtschafsingenieur mit Flugkapitänslizenz steuert die Kranich-Airline bereits seit 2014. “Carsten Spohr hat die Modernisierung der Lufthansa Group in den vergangenen Jahren konsequent und sehr erfolgreich vorangetrieben”, warb Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley für die Entscheidung. Spohr genieße höchstes Vertrauen seines Gremiums, das sich in großer Einigkeit für die Vertragsverlängerung ausgesprochen habe.