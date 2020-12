Maschinenbauer im Oktober erstmals in diesem Jahr ohne Orderrückgang

A worker grinds metal at the machine-building company Zemmler Siebanlagen in Massen, Germany, March 22, 2018. Picture taken March 22, 2018. To match special report GERMANY-DIGITAL/GAP REUTERS/Hannibal Hanschke

Düsseldorf (Reuters) - Der deutsche Maschinenbau hat im Oktober erstmals in diesem Jahr keinen Rückgang des Auftragseingangs verbucht.

Die Bestellungen erreichten insgesamt das Vorjahresniveau, teilte der Branchenverband VDMA am Donnerstag mit. Im Inland kletterten die Bestellungen um ein Prozent, während sie im Ausland auf Vorjahreshöhe stagnierten. “Die in Folge der zweiten Corona-Welle zunehmenden Einschränkungen und Verunsicherungen haben sich im Oktober noch nicht in den Auftragsbüchern niedergeschlagen”, warnte VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers.

In dem von Schwnakungen weniger beeinflussten Drei-Monats-Zeitraum von August bis Oktober sank der Auftragseingang um acht Prozent. Dabei kamen aus dem Inland fünf Prozent weniger Order herein, die Auslandsaufträge blieben um neun Prozent unter dem Vorjahr.

Die über Jahre erfolgsverwöhnte Maschinenbau-Branche mit rund einer Million Beschäftigten traf die Corona-Krise hart, nachdem zuvor bereits Zölle und der Handelsstreit zwischen den USA und China das Wachstum gedämpft hatten. Die Produktion wird in diesem Jahr wohl nach Schätzungen des VDMA um 17 Prozent einbrechen. 2021 erwartet der Verband ein leichtes Wachstum von zwei Prozent.