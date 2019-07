Verkehrsministerium wirft Österreich Verstoß gegen EU-Binnenmarkt vor

Markus Soeder, Prime Minister of Bavaria, attends a news conference with Manfred Weber, member of the Bavarian Christian Democrats (CSU) and lead candidate of the European Peoples' Party (EPP) in European parliamentary elections, in Munich, Germany, May 27, 2019. REUTERS/Andreas Gebert

Berlin/München (Reuters) - Österreich gefährdet dem Bundesverkehrsministerium zufolge im Streit über den Alpen-Transit zunehmend den EU-Binnenmarkt.

“Wir haben immer gesagt, wenn es mit Blockaden und Fahrverboten so weiter geht, bricht der Tourismus, der Handel und die Logistik ein”, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. In der Lkw-Blockabfertigung durch Tirol sehe man “einen Verstoß gegen EU-Recht und eine Behinderung des freien Warenverkehrs”. Auch die EU-Kommission halte diese Praxis der Begrenzung der Durchfahrt von Lkw für grundsätzlich europarechtswidrig, wenn sie häufiger durchgeführt werde als in absoluten Ausnahmefällen.

Hintergrund ist die vom österreichischen Bundesland Tirol eingeführte Beschränkung für Lkw beim Alpen-Transit. Damit will das südliche Nachbarland den Verkehr begrenzen. Parallel dazu haben die österreichischen Bundesländer Tirol und seit dem Wochenende auch Salzburg die kleineren Straßen parallel zu den Autobahnen zur Durchfahrt für Transitreisende gesperrt. Begründet wird dies mit einer massiven Überlastung der Straßen und einem zunehmenden Ausweichverkehr in der Urlaubszeit.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich besorgt über die Lage. Man habe ernsthafte Sicherheitsbedenken bei der von Österreich eingeführten Blockabfertigung von Lkw, sagte Söder in München vor der CSU-Vorstandssitzung. Das Verkehrsministerium erklärte, man habe für den 25. Juli ein Gesprächsangebot an Österreich gemacht. Bei der Blockabfertigung will die Tiroler Landesregierung etwa am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden den Schwerverkehr an bestimmten Tagen so verlangsamen, dass pro Stunde nur eine bestimmte Anzahl an Lkw aus Deutschland auf der A12 nach Süden fahren kann. Allein für das zweite Halbjahr ist dies an 15 Tagen vorgesehen, meist nach Sonn- oder Feiertagen.

Söder kündigte in der Debatte um Fahrverbote an, dass Bayern auf das Nachbarland zugehen wolle. So wolle Bayern ein Beschleunigungsgesetz, um schneller Zubringerwege zum Brenner-Tunnel bauen zu können. Zudem werde man mit der Deutschen Bahn sprechen, wie man mehr Verkehr beim Alpen-Transit auf die Schiene verlagern könne. Allerdings kündigte er auch an, dass man die bayerischen Wintersportangebote verbessern wolle, weil die Fahrbeschränkungen im Nachbarland wohl auch im Winter bestehen blieben.

Der CSU-Chef strebt zudem eine europaweit einheitliche Pkw-Maut an. “Entweder Maut für alle oder gar keinen”, sagte Söder. Nach der vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) gestoppten deutschen Maut werde es keinen weiteren nationalen Vorstoß geben. Man müsse dies europäisch diskutieren, fügte er mit Blick auf die in Österreich weiter bestehende Maut hinzu.