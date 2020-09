MÄRKTE-Shop Apotheke und Wacker Chemie steigen in den MDax auf

Berlin, 03. Sep (Reuters) - Die Aktien der Internet-Apotheke Shop Apotheke Europe werden in den MDax-Index aufgenommen und ersetzen dort die Aktien des Fernsehkonzerns RTL Group. Ebenfalls in den MDax aufgenommen werden die Anteilsscheine des Chemiekonzerns Wacker Chemie und ersetzen dort die Dividendenpapiere der Aareal Bank, wie die Deutsche Börse mitteilt. Grundlage sei in beiden Fällen die Regular-Exit-Regel.

Auch im SDax ergeben sich Veränderungen: Neu sind Aareal Bank und RTL Group (Wechsel aus dem MDax). Außerdem gibt es drei Wechsel nach der Fast-Exit-Regel: Der Modehändler Global Fashion Group ersetzt den Handelsriesen Steinhoff International Holdings, das Beteiligungsunternehmen Medios ersetzt den Ingenieur-Dienstleister Bertrandt und der IT-Sicherheitspezialisten Secunet Security Networks ersetzt den Anbieter von Personalmanagement-Software Atoss Software.

In Dax und TecDax ergeben sich keine Änderungen. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der Dax-Indexfamilie ist der 3. Dezember 2020. (zusammengestellt vom Reuters Marktteam)