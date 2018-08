Milliardenschwerer Bundeswehr-Auftrag für MBDA rückt näher

München (Reuters) - Der milliardenschwere Auftrag für das neue Raketenabwehr-System der Bundeswehr rückt für die Rüstungskonzerne MBDA und Lockheed Martin in greifbare Nähe.

European Defense Group MBDA's company logo is pictured in Schrobenhausen near Ingolstadt, Germany, June 25, 2015. REUTERS/Michaela Rehle

Das Beschaffungsamt der Bundeswehr habe die Bietergemeinschaft für das sogenannte Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS) aufgefordert, ein zweites, detaillierteres Angebot abzugeben, teilten MBDA und Lockheed Martin am Donnerstag mit. Das sei ein Meilenstein hin zu einem Vertragsabschluss. Die Vorgaben darin seien unverändert, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Ziel sei eine Auftragsvergabe im Laufe des nächsten Jahres. Die langwierige Regierungsbildung hatte die Vergabe verzögert.

Die neue Raketenabwehr ist eines der größten Rüstungsprojekte der Bundeswehr. Das neue System soll ab 2025 an die Streitkräfte ausgeliefert werden und bis 2030 die alten Patriot-Batterien von Raytheon ersetzen. Ursprünglich waren dafür knapp vier Milliarden Euro veranschlagt. Insidern zufolge könnten sich die Kosten jedoch um mehrere Milliarden erhöhen. Dazu wollten sich am Donnerstag weder MBDA noch das Verteidigungsministerium äußern. Mit dem mehrstufigen Prozess will das Ministerium unerwartete Kostensteigerungen im Nachhinein vermeiden.

Das Ministerium hatte sich bereits 2015 grundsätzlich für die Beschaffung des Systems Meads von MBDA entschieden. Im März hatten MBDA und Lockheed dafür auf Wunsch des Beschaffungsamtes ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, an dem MBDA 60 Prozent hält. Das Unternehmen erhofft sich von dem Auftrag die Schaffung mehrerer hundert Arbeitsplätze im bayerischen Schrobenhausen und in den USA. An MBDA sind Airbus, BAE Systems und die italienische Leonardo beteiligt.