Bundesregierung - Merkel trifft Putin wie geplant am Samstag

German Chancellor Angela Merkel attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, November 28, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel soll trotz der Panne auf dem Flug zum G20-Gipfel am Samstagmorgen wie geplant mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu einem Gespräch zusammenkommen.

Dies teilte eine Regierungssprecherin am Freitag in Berlin mit. Wegen eines Ausfalls der Funkanlage im Regierungs-Airbus hatte Merkel am Donnerstagabend ihren Flug zum G20-Gipfel in Argentinien unterbrechen müssen. Am Auftakt in Buenos Aires kann sie nicht teilnehmen. Das Flugzeug der Kanzlerin wurde nach Köln umgeleitet, von wo aus Merkel am Freitagmorgen zusammen mit Vizekanzler Olaf Scholz über Madrid nach Buenos Aires aufbrach.