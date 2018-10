Metro will China-Geschäft mit Partnern ausbauen - Gespräch mit Banken

Düsseldorf (Reuters) - Der Handelskonzern Metro will in China mit Partnern stärker wachsen.

German retailer Metro AG sign is seen on the headquarters in Duesseldorf, Germany March 02, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

Der Konzern lote Möglichkeiten zur Stärkung des Geschäfts in der Volksrepublik aus, erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Metro befinde sich dazu auch in Gesprächen mit Banken, die bei der Partner-Suche helfen könnten. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge will Metro die US-Institute Citi und JPMorgan einschalten.

Metro-Chef Olaf Koch will den Düsseldorfer Handelsriesen auf das Geschäft rund um seine Großmärkte konzentrieren. Das Unternehmen war in den vergangenen Jahren in China gewachsen und betreibt dort 93 Märkte - fast so viele wie im deutschen Heimatmarkt. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2017/18 hatte Metro den flächenbereinigten Umsatz in Asien um 2,9 Prozent gesteigert.