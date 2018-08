Städtetag - Kindergeld-System ist missbrauchsanfällig

Berlin (Reuters) - Der Deutsche Städtetag hat eine differenzierte Debatte über Fehlanreize des deutschen Kindergeld-Systems und dessen Reform gefordert.

Chancellor Angela Merkel sits with kids at the Caritas Association kindergarten in Cologne, Germany, July 18, 2018. REUTERS/Thilo Schmuelgen

“Das System, das ist missbrauchsanfällig”, sagte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Helmut Dedy, dem Deutschlandfunk. Es gehe ausdrücklich nicht darum, Menschen aus dem EU-Ausland, die in Deutschland arbeiteten, hier das Kindergeld zu verwehren. Es gehe vielmehr um Fälle, in denen Menschen allein wegen des Kindergelds nach Deutschland kämen. “Es geht bei der Reform darum, dass wir die Frage stellen, ob das Kindergeldsystem in Europa nicht falsche Anreize setzt.”

Dedy beteuerte mit Blick auf teils organisierte, gezielte Zuwanderung aus Südeuropa in einige deutsche Städte aus Südeuropa zur Erlangung von Sozialleistungen: “Wir haben keinen Generalverdacht gegen Menschen aus Rumänien oder Bulgarien.” Wenn Menschen aber allein nach Deutschland kämen, um hier Kindergeld für ihre weiter in der Heimat lebenden Kinder zu erhalten, sei das ein Problem. In der geforderten Debatte über Reformen müsse es auch darum gehen, dass das Kindergeld eigentlich den Bedarf der Kinder abdecken solle. Der aber sei beispielsweise in Bulgarien ein anderer als in Deutschland. Hier gelte es zu diskutieren, ob das nicht Fehlanreize setze. Am Donnerstag hatte das Bundesfinanzministerium mitgeteilt, dass im Juni für 268.336 Kinder im Ausland Kindergeld gezahlt wurde. Das waren 7,1 Prozent mehr als ein Jahr davor und 10,4 Prozent mehr als im Dezember 2017. Die Zahlen befeuerten die Debatte, das Kindergeld im Ausland an die dortigen Lebenshaltungskosten zu koppeln. Bemühungen der Bundesregierung auf EU-Ebene um eine solche Indexierung des Kindergeldes kommen aber nicht voran.