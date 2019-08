Merkel sieht Niederlande als Vorbild bei Klimaschutz

Dutch Prime Minister Mark Rutte and German Chancellor Angela Merkel attend a joint news conference in The Hague, Netherlands, August 22, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Berlin/Den Haag (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel sieht die Niederlande als Vorbild beim Erreichen ehrgeiziger Klimaschutzziele und zeigt sich offen für eine Verschärfung der EU-Klimaschutzziele.

“Wir haben heute den Grundstein für eine lang anhaltende Kooperation gelegt”, sagte Merkel am Donnerstag in Den Haag nach Gesprächen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. “Konkret habe ich gelernt, dass wir nicht nur die Einsparziele erreichen, sondern dass wir auch gucken müssen, wo kann ich dies am einfachsten tun”, sagte sie. Man müsse die effektivsten Wege der CO2-Einsparung finden.

Auch seien die Niederlande ein Vorbild beim erheblichen Ausbau der Infrastruktur, damit sich Menschen für umweltfreundlichere Technologien etwa im Verkehr entschieden. Zudem setze das Nachbarland klar auf Innovationsoffenheit. So werde nicht nur die E-Mobilität gefördert, sondern auch die Wasserstofftechnologie. Hier könne man an einer gemeinsamen Strategie arbeiten. Die Bundesregierung will ihre eigenen Wasserstoff-Leitlinien bis Ende des Jahres vorlegen.

Merkel zeigte sich offen für die niederländische Forderung, dass die EU ihre Klimaschutzziele einer Verringerung der Treibhausgase von 40 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 auf 55 Prozent verschärfen sollte. Das könne sie “gut mittragen”. In der EU würden einige Staaten aber derzeit nicht einmal das Ziel einer CO2-Neutralität bis 2050 mittragen. Das müsse nun beim Aufstellen der neuen EU-Subventionen von 2021 bis 2018 beachtet werden.