Umfrage - Derzeit keine Mehrheit für Schwarz-Gelb in Niedersachsen

Berlin (Reuters) - CDU und FDP hätten in Niedersachsen einer Umfrage zufolge derzeit keine Mehrheit.

In der am Donnerstag veröffentlichten Erhebung von Infratest dimap für den NDR liegt die oppositionelle CDU aber mit 40 Prozent klar vorne. Die SPD von Ministerpräsident Stephan Weil käme auf 32 Prozent, wenn am Sonntag schon der neue Landtag gewählt würde. Drittstärkste Kraft sind derzeit die Grünen mit neun Prozent, gefolgt von der FDP mit sieben und der AfD mit sechs Prozent. Die Linkspartei würde mit drei Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

In Niedersachsen finden am 15. Oktober Neuwahlen statt, nachdem die bisherige rot-grüne Koalition durch den Übertritt einer Grünen-Abgeordneten zur CDU ihre Mehrheit verloren hat. Bei der Frage nach einer Direktwahl liegt Amtsinhaber Weil mit 45 Prozent vorne, büßte aber gegenüber Januar sechs Prozentpunkte an Zustimmung ein. Der CDU-Vorsitzende Bernd Althusmann legte dagegen um acht Prozentpunkte auf 34 Prozent zu. 59 Prozent der Befragten kritisierten Weils Abstimmung einer Regierungserklärung mit dem VW-Konzern im Jahr 2015, 27 Prozent fanden dies in Ordnung.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würden 42 Prozent der Niedersachsen für die CDU stimmen, 29 Prozent für die SPD. Die Grünen könnten mit sieben Prozent rechnen, die FDP mit acht Prozent. Für die AfD würden demnach sechs Prozent stimmen und für die Linkspartei vier Prozent.

Für die Erhebung befragte Infratest dimap 1003 Wahlberechtigte am 8. und 9. August.