Auftragsbücher bei Nordex wieder gut gefüllt - Aktie steigt

Düsseldorf (Reuters) - Nach einem Einbruch der Auftragseingänge im vergangenen Jahr hat die Nachfrage nach Windturbinen von Nordex im ersten Quartal 2018 kräftig angezogen.

FILE PHOTO: Engineers work at the Nordex wind turbine factory hall in Rostock, Germany, August 18, 2010. REUTERS/Tobias Schwarz/File Photo

Sowohl in Europa wie auch in Amerika seien die Bestellungen deutlich gestiegen, teilte der Hamburger Konzern am Donnerstag mit. Insgesamt schnellten die Orders in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf rund 1000 Megawatt (MW) in die Höhe nach 368 MW vor Jahresfrist.

An der Börse kam die Nachrichten gut an. Die Aktien kletterten um acht Prozent auf 8,59 Euro in die Höhe und führten die Gewinnerliste im TecDax an. Bereits am Mittwoch hatten die in den vergangenen zwölf Monaten gebeutelten Papiere zugelegt. Großaktionär Jan Klatten hatte mit dem Kauf von weiteren Nordex-Titeln auch andere Anleger angelockt. Damit haben die Anteilsscheine in zwei Tagen gut 15 Prozent zugelegt, nachdem sie in den Monaten zuvor etwa 40 Prozent an Wert eingebüßt hatten. Arash Roshan Zamir von Warburg-Research sieht die Aktie als Kandidaten für einen Turnaround und empfiehlt sie daher bei einem Kursziel von zehn Euro zum Kauf.