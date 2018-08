NordLB - Auch strategische Investoren interessieren sich für die Bank

Berlin (Reuters) - Die NordLB rückt in den Fokus von Investoren.

“Es gibt durchaus Interesse an der Bank”, sagte Institutschef Thomas Bürkle der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Hannover. “Es gibt genügend Marktteilnehmer, die erkennen, dass die NordLB ein tragfähiges und gutes Geschäftsmodell hat – auch strategische Investoren.” Der Kontakt zu Interessenten sei vor allem eine Frage der Eigentümer der Landesbank. “Wir sind da in enger Abstimmung”, fügte Bürkle hinzu. Bisher war vor allem ein Interesse von Finanzinvestoren bekannt.

Niedersachsen ist mit knapp 60 Prozent vor den Sparkassen mit gut 26 Prozent größter Eigner der NordLB. Die Träger loten seit Monaten Wege aus, wie sie die vergleichsweise dünnen Kapitalpolster der Bank stärken können. Geprüft wird auch, das Institut für privates Kapital zu öffnen. Knackpunkt ist, wie man Geld in die Bank stecken kann, ohne dass es zu einem Beihilfeverfahren der EU-Kommission mit harten Auflagen kommt. “Wir arbeiten alle, Bank und Träger, sehr zeitnah und sehr intensiv an einer Lösung”, betonte der NordLB-Chef. Das gesamte Konzept soll noch in diesem Jahr vorgestellt werden.