Niedersachsen will NordLB zusammen mit Sparkassen Kapital zuschießen

Berlin (Reuters) - Der NordLB-Mehrheitseigner Niedersachsen will zusammen mit den Sparkassen die Landesbank mit Kapital stützen und wieder fit machen.

Das Kabinett habe eine Richtungsentscheidung getroffen und wolle die Auffanglösung der Sparkassen und Landesbanken weiterverfolgen, sagte Landesregierungschef Stephan Weil am Freitag in Berlin. Niedersachsen sei bereit, rund 1,5 Milliarden Euro in die Bank zu geben, die Sparkassen würden etwa 1,2 Milliarden Euro zuschießen.

Die Sparkassen und Landesbanken hatten sich am Donnerstag auf eine Auffanglösung zur Rettung der NordLB geeinigt und wollen sich an einer Kapitalerhöhung der Landesbank beteiligen.. Die Norddeutsche Landesbank leidet unter faulen Schiffskrediten in Milliardenhöhe. Ihre Träger suchen deshalb nach Wegen, um die dünnen Kapitalpolster des Instituts zu stärken. Zum einen haben die US-Finanzinvestoren Cerberus und Centerbridge Insidern zufolge ein gemeinsames Angebot für knapp die Hälfte der Bank vorgelegt. Zugleich haben Sparkassen und Landesbanken zusammen mit den NordLB-Eignern eine Auffanglösung geschmiedet, um den Einstieg der US-Investoren zu verhindern.