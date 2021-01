Stiftung soll Abschluss der Gaspipeline Nord Stream 2 sichern

FILE PHOTO: The pipe-laying vessel Fortuna, which may be used to complete the construction of the Nord Stream 2 Baltic Sea gas pipeline, makes its way to Wismar, Germany, September 30, 2020. REUTERS/Oliver Denzer

Frankfurt (Reuters) - Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern will mit Hilfe einer neugegründeten Stiftung die umstrittene russisch-europäische Gaspieline Nord Stream 2 fertigstellen.

Darüber werde das Kabinett beraten und anschließend das Parlament am Donnerstag, sagte am Mittwoch ein Regierungssprecher in Schwerin. Die Stiftung wolle sich für den Klimaschutz stark machen und auch einen Beitrag zur Fertigstellung von Nord Stream 2 leisten.

Die Stiftung solle die Rolle von Erdgas als Brückentechnologie hervorheben und die treibenden Kräfte des Projekts vor Sanktionen schützen, berichtete der Norddeutsche Rundfunk.

Die Verlege-Arbeiten an der rund 1200 Kilometer langen Pipeline sind seit Dezember 2019 unterbrochen. Die USA drohen den Verantwortlichen und Auftragnehmern mit Sanktionen. Sie haben vor einer zu großen Abhängigkeit Europas von Russland gewarnt. Die Amerikaner wollen selbst ihr Gasgeschäft in Europa ausbauen. Durch die Pipeline soll Gas von Russland nach Deutschland und in weitere Staaten strömen. Es müssen dem Konsortium zufolge noch etwa 120 Kilometer Pipeline in dänischen und etwas über 30 Kilometer in deutschen Gewässern verlegt werden. Zu den Finanzpartnern gehören die deutschen Konzern Uniper und BASF sowie OMV aus Österreich.