Ehemaliger TAG-Immobilien-Chef Elgeti kauft Oddo Seydler Bank

Frankfurt (Reuters) - Die deutsch-französische Oddo BHF Bank verkauft die Frankfurter Oddo Seydler Bank an den ehemaligen TAG-Immobilien-Chef Rolf Elgeti.

Zum Kaufpreis für den Broker mit seinen 60 Mitarbeitern schwiegen beide Seiten. “Wir wollen eine klassische Investmentbank aufbauen, die sich auf kleinere und mittlere Unternehmen konzentriert”, sagte Elgeti am Montag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das Kapitalmarktgeschäft, das unter Oddo eingedampft wurde, will Elgeti nun wieder etablieren. Derzeit konzentriert sich Seydler auf den Aktien- und Rentenhandel an der Frankfurter Börse. Das Institut besitzt eine Vollbanklizenz und verfügt über ein Eigenkapital von 18 Millionen Euro.

“Wir wollen zu alter Stärke zurück”, sagte der langjährige Bankchef Rene Parmantier. “Das Ziel ist nachhaltige Profitabilität. Aktuell schreibt die Seydler Bank eine schwarze Null.” Parmantier soll sich im Zuge der Übernahme durchs Elgetis Investmentgesellschaft Obotritia mit bis zu 25 Prozent an dem Institut beteiligen können und die Seydler Bank weiter führen.

Oddo hatte die damalige Close Brothers Seydler Bank 2014 gekauft. Doch nach der Übernahme der deutlich größeren BHF-Bank 2016 durch die Franzosen wurde Seydler zum Randgeschäft.

Der ehemalige Analyst Elgeti war von 2009 bis 2014 Chef des Wohnimmobilienkonzerns TAG Immobilien und ist heute deren Aufsichtsratschef. 2014 gründete Elgeti die Investmentgesellschaft Obotritia Capital, die sich unter anderem an Start-ups beteiligt und zu den maßgeblichen Investoren des Kreditvermittlers Creditshelf zählt, der es im Sommer an die Frankfurter Börse schaffte.