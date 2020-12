OECD - Deutschland muss Investitionsstau auflösen

100 Euro Banknotes are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Berlin (Reuters) - Investitionen und Strukturreformen können der Industriestaaten-Organisation OECD zufolge die wirtschaftliche Erholung Deutschlands von der Corona-Rezession stärken.

“Die Politik muss den Übergang zu saubereren Energien und neuen Technologien in der Automobilindustrie erleichtern und zugleich die Digitalisierung vorantreiben”, empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem am Dienstag veröffentlichten Länderbericht. “Die Infrastrukturausgaben, die für die digitale Transformation und die Rückführung des CO2-Ausstoßes entscheidend sind, waren bislang unzureichend – sie könnten nun ein wesentlicher Motor der Erholung werden.”

Die öffentlichen Investitionen seien zwar seit 2014 erhöht und weitere Ausgaben für emissionsarme Verkehrslösungen, Digitalisierung und Gesundheit angekündigt worden. Allerdings reiche das nicht aus, den Sanierungs- und Investitionsstau im Bereich Infrastruktur aufzulösen. “20 Jahre Investitionsschwäche haben hier eine Lücke gerissen”, betonte die OECD. “Zudem wird die Umsetzung der Projekte durch unzureichende Bau- und Verwaltungskapazitäten sowie aufwendige Planungsverfahren gebremst.” Ausgaben für hochwertige öffentliche Investitionen müssten daher weiter erhöht werden, etwa über Finanzhilfen für die Kommunen. Verbessert werden müsse zudem der Zugang zu schnellem Internet, vor allem im ländlichen Raum.

Für eine nachhaltige Erholung hält die OECD den Umbau des Steuersystems für notwendig. Niedrige Erwerbseinkommen seien aufgrund hoher Sozialversicherungsbeiträge stark belastet, Umwelt- und Grundsteuern hingegen niedrig. Auch Befreiungen von der Erbschaftsteuer und der Besteuerung von Kapitaleinkünften würden zu einer “hohen Vermögensungleichheit” beitragen.

Die OECD sagt der deutschen Wirtschaft eine Erholung von der Corona-Rezession voraus. Das Bruttoinlandsprodukt werde 2021 um 2,8 Prozent und 2022 um 3,3 Prozent wachsen. Für das ablaufende Jahr wird mit einem Rekordeinbruch von 5,5 Prozent gerechnet, Verglichen mit anderen Industriestaaten fällt die Rezession eher mild aus. Die Euro-Zone insgesamt etwa dürfte 2020 um 7,5 Prozent einbrechen.