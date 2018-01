Opel ringt Betriebsrat Sparplan für Corsa-Werk in Spanien ab

Paris/Madrid (Reuters) - Im Arbeitskampf mit der Belegschaft seines spanischen Corsa-Werkes Saragossa hat sich Opel mit der Mehrheit des Betriebsrats auf ein Sparprogramm geeinigt.

Drei von fünf Gewerkschaften, die 75 Prozent der Mitarbeiter repräsentieren, hätten ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet, teilte die Opel-Mutter PSA Peugeot Citroen am Dienstag mit. Die Mitarbeiter müssten die Vereinbarung für die Jahre 2018 bis 2022 noch billigen. In dem Werk im Nordosten Spaniens arbeiten rund 5300 Menschen. Details zu den Einsparungen nannte der Autobauer nicht. Der Konzern hatte Kostensenkungen im Gegenzug für Investitionen verlangt und vergangene Woche die Vorbereitungen für die Produktion des neuen Corsa gestoppt. Opel betreibt in Spanien drei Werke.