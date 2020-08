Opel will Firmenzentrale in Rüsselsheim verkaufen

An Opel logo is pictured in Ruesselsheim, Germany July 4, 2018. REUTERS/Ralph Orlowski

Hamburg (Reuters) - Opel will im Zuge seines Sparkurses größere Teile seines Werksgeländes in Rüsselsheim versilbern.

Darunter ist einem Medienbericht zufolge neben Parkplatzflächen und einem großen Gelände am Fluss auch das Gebäude der Firmenzentrale, das den Namen des Unternehmensgründers Adam Opel trägt. An der Umsetzung der Verkaufspläne werde bereits gearbeitet, berichtete die “Wirtschafts-Woche” am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Ein Sprecher der PSA-Tochter sagte, Ziel sei, “eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Aufstellung an allen unseren Standorten” zu erreichen. Das Gelände am Standort Rüsselsheim sei – auch im Vergleich zu anderen Automobilwerken – überproportional groß. “Noch vor drei Jahren war unser Werksgelände größer als das Fürstentum Monaco.”

Ziel sei es, “Flächen zu komprimieren und uns von nicht mehr benötigten Bereichen zu trennen”, erklärte Opel weiter. Konkret entschieden sei noch nichts. Experten halten es für möglich, dass Opel die Firmenzentrale an eine Leasinggesellschaft verkauft und weiter nutzt. Opel gehört seit 2017 zum französischen Autobauer Peugeot. Der hat die deutsche Traditionsmarke danach mit einem harten Sanierungskurs zurück in die schwarzen Zahlen geführt.