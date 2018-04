Merkel - Peugeot muss Zusagen aus Opel-Übernahme einhalten

Hamburg (Reuters) - In den Streit über die künftige Auslastung des Opel-Werks in Eisenach hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeschaltet.

FILE PHOTO: The brand name of Peugeot, part of French carmaker PSA Group, is seen at a dealership of the brand in Saverne, France, January 9, 2018. REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

Merkel forderte den französischen Mutterkonzern PSA Peugeot Citroen am Mittwoch auf, seine Zusagen aus der Opel-Übernahme einzuhalten. “Die Bundesregierung fühlt sich zusammen mit den Landesregierungen auch in der Pflicht, das ihre zu tun, um zu helfen”, sagte die Kanzlerin nach einem Treffen mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten in Bad Schmiedeberg.

Hintergrund sind Berichte, wonach Peugeot am Opel-Standort im thüringischen Eisenach die Belegschaft auf nur noch 1000 halbieren will. Opel lehnte einen Kommentar ab. Auch die IG Metall wollte sich nicht äußern. Die Gewerkschaft beharrt darauf, dass Peugeot Citroen Zusagen des früheren Eigentümers General Motors einhält, wonach in Eisenach zwei Modelle vom Band laufen sollen. PSA hat bislang versichert, Opel ohne Entlassungen und Werksschließungen zu sanieren.

Ein Insider sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die Zahl von etwa 1000 komme in etwa hin, wenn man den aktuellen Verhandlungsstand zugrunde lege, wonach in Eisenach nur ein Fahrzeugmodell gebaut würde. Derzeit ringen beide Seiten um Kostensenkungen. Peugeot hatte die Entscheidung für ein neues Modell wegen der festgefahrenen Sparverhandlungen auf Eis gelegt.

Merkel sagte: “Wir erwarten jetzt erstmal von dem Unternehmen, dass es all das, was es versprochen hat im Zusammenhang mit der Übernahme, auch einhält.” Das Wirtschafts- und Arbeitsministerium führten bereits Gespräche mit den betroffenen Opel-Standorten. Der Opel-Betriebsrat will die Belegschaften in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach am Donnerstag über den Stand der Verhandlungen mit Opel informieren.