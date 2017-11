Opel darf unter Peugeot in die Welt hinaus

Rüsselsheim (Reuters) - Unter Führung der französischen Muttergesellschaft PSA Peugeot Citroen darf Opel neue Märkte erobern.

Opel CEO Michael Lohscheller attends a news conference in Ruesselsheim, Germany November 9, 2017. REUTERS/Ralph Orlowski

Bis 2022 werde der Autobauer auf mehr als 20 weiteren Exportmärkten tätig sein, kündigte der neue Opel-Chef Michael Lohscheller am Donnerstag in Rüsselsheim an, wo er den mit Spannung erwarteten Zukunftsplan präsentierte. “Opel wird global werden – endlich.” Die frühere amerikanische Opel-Mutter General Motors hatte die Rüsselsheimer dagegen auf Europa beschränkt und damit wichtiger Wachstumschancen beraubt. In Sachen Stellenabbau hielt sich Lohscheller bedeckt: “Wir wollen unsere Ziele ohne Werksschließung und ohne betriebsbedingte Kündigungen erreichen.” Die Lohnkosten müssten dennoch sinken, zum Beispiel über Altersteilzeit oder Abfindungsprogramme.

Mit Einsparungen nach dem Vorbild von Peugeot Citroen will Opel nun profitabel werden. “Wir werden jeden Stein umdrehen, um Kosten zu senken”, sagte Lohscheller. So sollen etwa so viele Fahrzeuge wie möglich auf gemeinsamen Plattformen mit Peugeot produziert werden.

PSA-Chef Carlos Tavares nahm bei der Analyse des seit Jahren Verluste schreibenden Unternehmens kein Blatt vor den Mund: “Opel ist in einer dramatischen Lage - es darf keine Zeit verschwendet werden.” So sei Opel derzeit nicht in der Lage, die Grenzwerte für Kohlendioxid in der EU für 2021 von 95 Gramm je Kilometer einzuhalten und stünde vor Strafzahlungen. Erst am Mittwoch hatte die EU-Kommission eine weitere Verschärfung der CO2-Grenzwerte bis 2030 angekündigt, um die Autobauer zu mehr Klimaschutz zu zwingen. Wenn bei Opel nichts passiere, werde sich die Situation verschlimmern, warnte Tavares. Das Management werde nicht vor unpopulären Entscheidungen zurückschrecken. Doch am Ende könne Opel dadurch ein gesundes Unternehmen mit eigener Investitionskraft werden. Das Management will Tavares nicht an der kurzen Leine führen: “Wir haben kein Mikro-Management mit Opel-Vauxhall vor. Opel bleibt in der Hand des Opel-Chefs und des Vorstands.”

IN DREI JAHREN IN DIE GEWINNZONE

Das Entwicklungszentrum in Rüsselsheim soll den Hut auf behalten für die künftigen Opel-Vauxhall-Modelle. “Opel wird eine echte deutsche Marke bleiben”, sagte Lohscheller. Von diesem Image will der Autobauer künftig auch außerhalb Europas profitieren. Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts will Opel mehr als zehn Prozent des Absatzes mit Exporten machen. Bis 2020 seien neun neue Modelle geplant: So etwa der Opel Combo 2018 und der neue Corsa 2019. Der Kleinwagen soll auch als reines Elektroauto gebaut werden. Zudem will der Autobauer höhere Preise durchsetzen.

Der neue Opel-Chef bekräftigte zudem die Renditeziele, die ihm Peugeot vorgegeben hatte. Demnach soll Opel binnen drei Jahren in die Gewinnzone geführt werden und ab 2020 eine Marge von zwei Prozent erzielen. Bis 2026 sollen es sechs Prozent Rendite sein. Lohscheller rechnet durch den gemeinsamen Konzern mit jährlichen Kostenvorteilen von 1,1 Milliarden Euro bis 2020 und 1,7 Milliarden bis 2026. Peugeot hatte Opel Anfang August von General Motors übernommen.