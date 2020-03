MÄRKTE-Osram-Aktie schießt hoch - Vertrauen in Übernahme wächst

München, 20. Mrz (Reuters) - Das Vertrauen der Investoren in die Übernahme des Münchner Lichtkonzerns Osram durch AMS wächst wieder. Osram-Aktien schossen am Freitag um 23,5 Prozent auf 27,42 Euro nach oben, nachdem AMS-Chef Alexander Everke sich zuversichtlich gezeigt hatte, dass es trotz des Kursverfalls der AMS-Aktie genügend Investoren gebe, die die zur Finanzierung geplante Kapitalerhöhung zu zeichnen bereit seien. Der Kurs des Osram-Papiers liegt damit aber noch weit unter den 41 Euro, die der österreichische Sensor-Spezialist den Osram-Anteilseignern versprochen hat. Am Donnerstag war die Aktie des Münchner Konzerns bis auf 20,50 Euro gestürzt. Analysten halten das in etwa für den fairen Wert, wenn Osram allein weitermachen müsste.

“Erleichterung!” erklärte ein Händler. Die Anleger hätten wegen des drastischen Kursverfalls der AMS-Aktie Probleme mit der Kapitalerhöhung befürchtet. Das Papier legte am Freitag leicht auf 9,32 Franken zu. Das liegt marginal über den 9,20 Franken, für die die neuen AMS-Aktien gezeichnet werden können. “Wir erhalten weiter positive Rückmeldungen von unseren Aktionären hinsichtlich dieser strategischen Logik sowie der Kapitalerhöhung”, hatte AMS-Chef Alexander Everke am Vorabend erklärt. Eine Reihe großer Aktionäre wolle seine Bezugsrechte ausüben, weitere Investoren wollten ebenfalls an der Emission teilnehmen. (Reporter: Alexander Hübner, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1232 oder 030-2888 5168)