Ost-CDU für Berücksichtigung Ostdeutscher bei Staatssekretärsposten

Berlin (Reuters) - Führende CDU-Vertreter aus Ostdeutschland haben Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, den Osten bei weiteren Personalentscheidungen nicht wieder zu übergehen.

Eckhardt Rehberg, Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern, sagte “Welt” (Dienstagausgabe), der Osten müsse bei der Ernennung der Parlamentarischen Staatssekretärsposten angemessen berücksichtigt werden. “Die Stärke der ostdeutschen Abgeordneten muss sich in der Regierung widerspiegeln”, sagte Rehberg. Unter den ostdeutschen Abgeordneten gebe es viele junge Kräfte, die Aufgaben in der Regierung übernehmen könnten.

Thüringens CDU-Landeschef Mike Mohring sagte dem Blatt: “Ich erwarte, dass es auch in Zukunft einen Ostbeauftragen gibt, auch wenn dazu bislang kein Wort im Koalitionsvertrag steht.” Voraussetzung für das Amt sei langjährige Lebenserfahrung im Osten: “Ostdeutsche in Verantwortung können ihre speziellen Erfahrungen, Sichtweisen und Interessen so vertreten, wie es Bayern oder Hamburger auch tun”, sagte Mohring. Es gehe darum, die besonderen Befindlichkeiten und Interessen der Ostdeutschen in allen Politikfeldern zu vertreten. Die Sorge, abgehängt zu werden, sei ausgeprägter als im Westen. “Auf dieses Unbehagen muss die Politik bessere Antworten finden als bisher”, sagte der Thüringer Landeschef.