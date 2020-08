Otto holt Finanzinvestor Advent bei Hermes an Bord

50 and 20 Euro banknotes are displayed in this picture illustration taken November 14, 2017. REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

Hamburg (Reuters) - Der Finanzinvestor Advent steigt bei der Logistiktochter Hermes des Hamburger Versandhauskonzerns Otto ein.

Die Beteiligungsfirma übernehme 25 Prozent an Hermes Deutschland und sogar 75 Prozent an Hermes Großbritannien, teilte der Versandhauskonzern am Montag in Hamburg mit. In beiden Ländern wächst die Paketzustellung stark, da viele Menschen wegen der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie online einkaufen. Die Partnerschaft mit Advent gebe beiden Gesellschaften weiteren Spielraum für wichtige Investitionen und schaffe die Voraussetzung für weiteres Wachstum, erklärte Otto.

Die Landesgesellschaften werden Insidern zufolge einschließlich Schulden mit rund einer Milliarde Euro bewertet. Sie stehen Otto zufolge für zwei Drittel des Umsatzes von Hermes von zuletzt 3,5 Milliarden Euro. Drei Viertel der 10.200 Vollzeitstellen sind nach Angaben eines Unternehmenssprechers von der Transaktion betroffen. Zusammen transportierte Hermes in Deutschland und Großbritannien im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/2020 mehr als 760 Millionen Sendungen.

Mit der Beteiligung behalte Otto in seinem Kernmarkt Deutschland die Mehrheit der Anteile an Hermes. In Großbritannien gebe der Konzern die Mehrheit ab, behalte aber ein Mitspracherecht bei wichtigen strategischen Entscheidungen. Die operative Führung beider Gesellschaften werde vom jeweiligen Management fortgeführt.