Kramp-Karrenbauer greift AfD-Spitze nach Münster-Anschlag an

Berlin (Reuters) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die AfD-Spitze aufgefordert, Position zu umstrittenen Äußerungen von Parteimitgliedern nach dem Anschlag in Münster zu nehmen.

FILE PHOTO: Annegret Kramp-Karrenbauer addresses a Christian Democratic Union (CDU) party congress in Berlin, Germany, February 26, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch/File Photo

“Es ist höchste Zeit für eine Klarstellung”, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Berlin. Sie verwies ausdrücklich auf die Tweets der AfD-Bundestagsabgeordneten Beatrix von Storch. Diese hatte nach der Tat angedeutet, dass ein Flüchtling für die Tat verantwortlich sei, was sich später als falsch herausstellte. Kramp-Karrenbauer warf der AfD “Methode” vor, mit der die Politiker der Partei immer wieder bewusst verbale Grenzüberschreitungen begingen, die danach wieder etwas zurückgenommen würden. Zudem würden Ausfälle von Parteimitgliedern immer als Einzelfälle dargestellt.

“Die entscheidende Frage an die AfD und die Führung der AfD ist, inwieweit sie solche Mitglieder in ihren Reihen in der Bundestagsfraktion und an prominenter Stelle in der Partei duldet”, sagte Kramp-Karrenbauer. Bisher habe es keine Distanzierung von von Storch gegeben. Der Umgang mit solchen Vorfällen sage aber auch etwas über die Inhalte der Partei aus. Sie werde sich als CDU-Generalsekretärin immer dann zur AfD äußern, wenn es Kritikpunkte gebe. Dies gehöre zu einer “normalen Auseinandersetzung” mit dem politischen Gegner. In der CDU hatte es lange Zeit eine Strategiedebatte gegeben, ob man auf die AfD überhaupt eingehen sollte und man die rechtspopulistische Partei damit nur aufwerten würde.