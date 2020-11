Junge-Union-Anhänger sprechen sich für Merz als CDU-Vorsitzenden aus

FILE PHOTO: Candidate for the future leadership of Germany's Christian Democratic Union (CDU) Friedrich Merz answers questions during a virtual debate at the conservative CDU's youth organization Junge Union in Berlin, Germany, October 17, 2020. Michael Kappeler/Pool via REUTERS/File Photo

Berlin (Reuters) - Die Anhänger der Jungen Union (JU) haben sich mehrheitlich für Friedrich Merz als neuen CDU-Vorsitzenden ausgesprochen.

“Friedrich Merz hat in der Abstimmung eine absolute Mehrheit erreicht”, sagte der JU-Vorsitzende Tilman Kuban am Dienstag in Berlin. Bei einer digitalen Mitgliederbefragung hätten sich 51,6 Prozent für Merz ausgesprochen, 27,9 Prozent für den Kandidaten Norbert Röttgen und 19,8 Prozent für Armin Laschet. An der Abstimmung nahmen allerdings nur 14.983 der fast 75.000 stimmberechtigten Mitglieder der JU teil, sagte Kuban. Der bayerische Landesverband nahm nicht an der Abstimmung teil. Die Jugendorganisation der Union gilt als überwiegend konservativ.

Die CDU will nach aktuellem Stand im Januar einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Bisher ist wegen der Corona-Pandemie unklar, auf welchem Weg dies geschehen soll.