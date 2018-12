Finanzaufsicht verbietet Caritas Pensionskasse das Neugeschäft

München (Reuters) - Die Finanzaufsicht greift in Sorge um die dünne Kapitaldecke vieler Pensionskassen in der Niedrigzins-Phase erstmals zu ihrem schärfsten Schwert.

Die Pensionskasse der Caritas darf seit Ende Oktober keine neuen Betriebsrenten-Verträge mehr abschließen oder bestehende aufstocken, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am Dienstag mitteilte. Die 65 Jahre alte Organisation zählt 25.000 Kunden, die Mitarbeiter der katholischen Kirche, Mitglieder von Ordensgemeinschaften und Hilfsorganisationen sind. Mit knapp neun Millionen Euro an Beiträgen und 518 Millionen Euro Kapitalanlagen zählt sie zu den kleineren Pensionskassen.

Sie könne derzeit die Anforderungen an ihre Solvenzquote nicht erfüllen, erklärte die Bafin, habe also nicht genügend Eigenmittel, um die Ansprüche ihrer Versicherten zu befriedigen. Der Sanierungsplan, den die Pensionskasse vorgelegt habe, um die Löcher zu stopfen, sei unzureichend.

BaFin-Exekutivdirektor Frank Grund hatte bereits im Mai wegen der finanziellen Lage zahlreicher der 137 deutschen Pensionskassen Alarm geschlagen. Einige davon mussten bereits ihre Leistungen kürzen. Das erwägt auch die Pensionskasse der Caritas mit Sitz in Köln.

Bei einigen Pensionskassen sehe es besonders ernst aus, sagte Grund. Er appellierte an die Träger, also die Arbeitgeber, bei ihnen Geld nachschießen. Das wäre auch für die Pensionskasse der Caritas die einzige Rettung, sonst droht ihr die Abwicklung. Hinter ihr stehen unter anderem die regionalen Einheiten der Hilfsorganisation, die im Deutschen Caritasverband vereinigt sind. Der langjährige Vorstandschef der Pensionskasse der Caritas, Christof Heinrich, ist in der vergangenen Woche zurückgetreten. Sein Nachfolger Olaf Keese, der von der Peugeot Pensionskasse kommt, soll das Unternehmen nun stabilisieren.