Porsche-Betriebsratschef Hück legt Ämter nieder

Frankfurt (Reuters) - Der langjährige Betriebsratschef des Sportwagenbauers Porsche, Uwe Hück, kehrt der Autoindustrie überraschend den Rücken.

Der 56-Jährige lege mit sofortiger Wirkung seine Ämter an der Spitze des Gesamtbetriebsrats und als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche AG nieder, teilte das Unternehmen am Montag mit. Nach mehr als drei Jahrzehnten bei Porsche wolle sich Hück auf sein soziales Engagement konzentrieren, so etwa auf seine Stiftung für benachteiligte Jugendliche, die “Lernstiftung Hück”. Für seinen Einsatz erhielt er vor zwei Jahren das Bundesverdienstkreuz. Nachfolger als Vorsitzender des Betriebsrats werde sein bisheriger Stellvertreter Werner Weresch, erklärte Porsche.

Hück ist in Baden-Württemberg bekannt, weil er als Hobby-Boxer bei Benefizveranstaltungen gegen Profiboxer in den Ring stieg. “Uwe Hück ist eine Kämpfernatur - ob im Boxring oder am Verhandlungstisch”, erklärte Porsche-Chef Oliver Blume. Hück habe viel für die Porsche-Belegschaft im Unternehmen geleistet, und sein Wort habe auch in der Politik Gewicht. Den Blättern “Stuttgarter Zeitung” und “Stuttgarter Nachrichten” gegenüber erklärte Hück, er wolle in die Politik gehen und zunächst bei der Kommunalwahl in Pforzheim antreten.

Markenzeichen des engagierten IG-Metall- und SPD-Mitglieds sind seine lautstarken, einheizenden Auftritte auf Streik-Kundgebungen der Gewerkschaft vor den Werkstoren bei Porsche. “Das Trikot schwitzt nicht von allein”, gehörte zu seinem Repertoire, wenn es um die Begründung von kräftigen Lohnerhöhung für die Beschäftigten der Metallindustrie geht. In fast keiner schriftlichen Mitteilung fehlte auch Hücks Lieblingswort “intergalaktisch” - so auch jetzt in seiner Erklärung: “Ich bin durch und durch Porscheaner. Aber nach knapp 35 Jahren bei dieser intergalaktischen Firma will ich mich jetzt ganz meiner anderen Leidenschaft widmen: Gutes mit meiner Lernstiftung tun!”