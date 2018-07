Deutsche Inflationsrate fällt im Juli auf 2,0 Prozent

Berlin (Reuters) - Sinkende Preise für Bekleidung und einige Lebensmittel wie Obst haben im Juli die Inflation in Deutschland erneut gedämpft.

General view inside of shopping mall 'Pasing Arcaden' in Munich, Germany August 18, 2016. REUTERS/Michaela Rehle/File Photo

Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung auf Basis von Daten aus sechs Bundesländern mitteilte. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch 2,1 Prozent betragen, im Mai 2,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank sieht für die Euro-Zone Werte von knapp unter zwei Prozent als ideal für die Konjunktur an.

Der Rückgang kommt überraschend, hatten Ökonomen doch eine unveränderte Inflationsrate erwartet. Dass sie fiel, lag beispielsweise an sinkenden Preisen für Bekleidung, da viele Händler mit Rabatten Platz schaffen wollten für die Herbstkollektion. Der Preisanstieg bei Nahrungsmitteln schwächte sich auf 2,6 Prozent ab. Etliche Obst- und Gemüsesorten haben Saison und sind dadurch günstiger.

Teurer wurden dagegen mit Beginn der Sommerferien die Pauschalreisen, die im Schnitt gut vier Prozent mehr kosteten als ein Jahr zuvor. Preistreiber Nummer eins war zu Beginn der zweiten Jahreshälfte aber erneut Energie, die sich mit 6,6 Prozent stärker verteuerte als zuletzt. Bei Dienstleistungen und Mieten lag das Plus jeweils bei 1,6 Prozent.

“Wenngleich sich die Teuerungsrate nach wie vor auf verhältnismäßig hohem Niveau befindet, für die EZB ergibt sich daraus kein Handlungsbedarf”, sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, mit Blick auf die extrem lockere Geldpolitik der Frankfurter Währungshüter. “Für die Notenbank wäre erst dann Gefahr in Verzug, wenn eine deutliche Abkopplung der deutschen Preisentwicklung auf dem Programm stünde. Dies zeichnet sich auf Sicht der kommenden Monate aber nicht ab.” Die EZB will zwar ihre vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe bis zum Jahresende auslaufen lassen. Die Schlüsselzinsen will sie aber noch mindestens über den Sommer 2019 hinaus auf dem aktuellen Niveau lassen.

Der Commerzbank zufolge könnte die sogenannte Kerninflationsrate - bei der die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise herausgerechnet werden - in Deutschland künftig stärker steigen. “Denn die Tariflöhne sind in den vergangenen Monaten nach den hohen Abschlüssen unter anderem in der Metall- und Elektroindustrie deutlich stärker gestiegen”, sagte Ökonom Ralph Solveen. “In der Vergangenheit hat eine nachhaltige Verstärkung des Lohnauftriebs auch bei den Verbraucherpreisen Spuren hinterlassen.” Unternehmen dürften versuchen, höhere Personalkosten auf die Kunden umzulegen.