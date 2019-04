Reporter ohne Grenzen - Pressefreiheit in Europa verschlechtert

Delegates of "Reporters Without Borders" stand with posters showing the silhouettes of imprisoned journalists outside the United Nations European headquarters before the opening of the 61st Session of the Commission on Human Rights (UNHCR), Geneva, March 14, 2005. The press freedom organization on Monday put up the posters to remember 70 journalists and 62 cyber-dissidents who are detained by countries that are commission members.

Berlin (Reuters) - Europa gehört nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen (ROG) zu den Regionen, in denen sich die Lage der Journalisten am stärksten verschlechtert hat.

In der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste zur Pressefreiheit im internationalen Vergleich weist ROG unter anderem auf Morde an Journalisten in der Slowakei und auf Malta hin. In Frankreich seien Reporter von sogenannten Gelbwesten angegriffen worden, in Tschechien von Sicherheitsleuten des Präsidenten Milos Zeman. Vor allem in Ländern mit nationalistisch-populistischen Regierungen schürten häufig ranghohe Politiker Hass gegen Journalisten. Trotzdem sei Europa immer noch die Weltregion, in der Medienschaffende am freiesten und sichersten arbeiten könnten.

In der Rangfolge von 180 Staaten mit den besten Bedingungen für Pressefreiheit verbesserte sich Deutschland um zwei Plätze auf Rang 13. Die USA sinken um drei Stellen auf Platz 48, was ROG auf die “Hetze” von Präsident Donald Trump gegen regierungskritische Medien zurückführt. Die Türkei, in der zahlreiche Journalisten inhaftiert sind, kommt auf Platz 157. In Russland ist die Lage vergleichsweise etwas besser, das Land belegt Platz 149, fast gleichauf mit Venezuela (Platz 148). Schwerer haben es demnach Journalisten in China (Platz 177).

An der Spitze der Rangliste steht zum dritten mal Norwegen. Dahinter folgen Finnland und Schweden. Schlusslicht ist Turkmenistan vor Nordkorea und Eritrea.