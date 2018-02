Deutsche Firmen legen Verschnaufpause in der Produktion ein

Berlin (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion vor der Jahreswende gedrosselt.

Industrie, Baubranche und Energieversorger stellten im Dezember zusammen 0,6 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet, nachdem im November ein kräftiges Plus von 3,1 Prozent erreicht wurde. Dass sich das Pendel nun in die andere Richtung bewegte, sei nicht überraschend, äußerte Ökonomin Jennifer McKeown vom Analysehaus Capital Economics. “Es ist sehr unwahrscheinlich, dass nun ein Abwärtstrend einsetzt.”

Das Bundeswirtschaftsministerium zeichnete ein positives Gesamtbild für 2017: “Die Industrieproduktion hat sich im Laufe des vergangenen Jahres sehr dynamisch entwickelt, zuletzt aber etwas an Schwung verloren.” Die Aussichten für Anfang 2018 seien günstig. “Angesichts der starken Auftragseingänge im Dezember und guter Stimmungswerte ist eine kräftige Industriekonjunktur in den kommenden Monaten zu erwarten.”

Die Fabriken und Werke hatten im letzten Monat des vorigen Jahres ein dickes Auftragsplus eingefahren: Die Unternehmen sammelten 3,8 Prozent mehr Bestellungen ein als im Vormonat.

LBBW-Chefvolkswirt Uwe Burkert rechnet damit, dass 2018 insbesondere die Investitionsgüterindustrie richtig in Schwung kommt. “Neben den großen Schwellenländern und den USA sollte nun auch Deutschland nach einer mehrjährigen Schwächephase auf den Investitionszug aufspringen.” Burkert erwartet für 2018 das stärkste Wachstum im deutschen Maschinenbau seit 2011. Sein Fazit: “Der industrielle Motor läuft auf Hochtouren.”