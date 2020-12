Deutsche Produktion wächst im Oktober den sechsten Monat in Folge

A general view of Stuttgart 21, the new railway station construction site, in Stuttgart, Germany, September 28, 2020. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Berlin (Reuters) - Die deutschen Unternehmen haben ihre Produktion im Oktober den sechsten Monat in Folge gesteigert.

Industrie, Bau und Energieversorger fuhren ihre Erzeugung zusammen um 3,2 Prozent hoch, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem halb so kräftigen Wachstum von 1,6 Prozent gerechnet, nachdem es im September ein Plus von 2,3 Prozent gegeben hatte. “Auch wenn die Auftragseingänge für eine Fortsetzung des Aufholprozesses sprechen, so bleibt die weitere Entwicklung der Industriekonjunktur angesichts des Pandemiegeschehens und des Teil-Lockdowns von Unsicherheit geprägt”, schrieb das Ministerium. Im Vergleich zum Februar - dem Monat vor Beginn der ersten Corona-Welle - fiel die Produktion um 4,9 Prozent niedriger aus.

Der Schwung dürfte kaum ausreichen, um Europas größte Volkswirtschaft im Herbstquartal vor einem erneuten Schrumpfen zu bewahren. Grund ist der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown, der viele Dienstleister hart trifft. Eine schwere Rezession wie im ersten Halbjahr befürchten Experten aber nicht, da die Industrie vom Aufschwung in Ländern wie China profitiert. Sie zog im Oktober bereits den sechsten Monat in Folge mehr Aufträge an Land.

Die exportabhängige Industrie allein fuhr daher ihre Produktion im Oktober um 3,3 Prozent hoch, wobei vor allem die Autobranche deutlich mehr herstellte. Der Aufwärtstrend dürfte aber wegen der zweiten Corona-Welle bei wichtigen Handelspartnern in Europa nicht von Dauer sein. Das Barometer für die Produktionserwartungen fiel daher im November auf 5,5 Punkte, nach 16,3 im Oktober, wie das Ifo-Instituts zu seiner Firmenumfrage mitteilte. “Insbesondere die konsumorientierte Industrie legt eine Verschnaufpause ein. Die Pharmabranche hingegen sieht sich im Aufwind”, sagte Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.