Zunächst 38 neue Eurofighter geplant - Entscheid über US-Jets nach der Wahl

Berlin (Reuters) - Das Bundesverteidigungsministerium macht sich trotz des Widerstands aus Teilen der SPD für die Beschaffung von 45 F-18-Kampfjets des US-Herstellers Boeing zusätzlich zu 93 Eurofightern von Airbus stark.

An Eurofighter jet is parked at German Luftwaffe airbase "Air Force wing 31" in Noervenich near Cologne, western Germany, March 21, 2016. REUTERS/Wolfgang Rattay

“Der Eurofighter wird so absehbar das Rückgrat der Luftwaffe bilden. Wenige spezielle Fähigkeiten werden interimsweise durch einen weiteren Flugzeugtyp ersetzt werden”, heißt es in einer vertraulichen Unterrichtung des Verteidigungsausschusses im Bundestag durch das Ministerium, die Reuters am Dienstag vorlag. Demnach soll der Haushaltsausschuss dieses Jahr allerdings nur den Kauf von 38 Eurofightern besiegeln, um die ältesten, begrenzt einsatzfähigen Maschinen des Musters zu ersetzen. Über den Austausch der alternden Tornado-Flotte der Luftwaffe soll dagegen frühestens 2022 und damit erst nach der Bundestagswahl entschieden werden. Hierfür sieht das Ministerium neben bis zu 55 Eurofightern auch 45 F-18 vor, was in Teilen der SPD abgelehnt wird.

Airbus dürfte durch eine Order von 38 Jets zwar entlastet werden, bliebe mittelfristig aber wohl unter Druck: Wegen einer Auftragsflaute hat die Rüstungssparte des Konzerns den Abbau von knapp 2400 Stellen bis Ende 2022 angekündigt, davon 829 in Deutschland. Dies könnte den Druck auf die SPD erhöhen, dem restlichen Kampfjet-Auftrag zum Ersatz der Tornado-Flotte doch noch zuzustimmen, der neben Boeing auch Airbus viele weitere Milliarden ins Haus spülen würde. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) ist auf die Stimmen des Koalitionspartners angewiesen, um die Rüstungsvorhaben durch den Haushaltsausschuss zu bringen.

F-18 SOLL ATOMBOMBEN TRAGEN UND RADAR-STELLUNGEN AUSSCHALTEN

In der Unterrichtung des Wehrausschusses schreibt das Ministerium, für die Beschaffung der F-18 spreche deren Verfügbarkeit, die ausgereifte Technologie und die Tatsache, dass die Luftwaffe damit weiter über zwei unterschiedliche Kampfjet-Modelle verfügen werde. Nach der Ausmusterung des Tornados 2030 soll der Eurofighter die meisten Aufgaben des Jets übernehmen, den die Bundeswehr seit den 1980er Jahren fliegt.

Zwei Fähigkeiten kann der Eurofighter bislang aber noch nicht leisten, dafür soll die F-18 beschafft werden: die sogenannte nukleare Teilhabe und die elektronische Kriegführung. Die Luftwaffe hat bisher in Büchel rund 45 Tornado-Jets stationiert, die im Krisenfall amerikanische Atombomben zum Ziel tragen sollen. Andere deutsche Flugzeuge verfügen über diese Fähigkeit nicht. Die amerikanische F-18 war dafür in der Vergangenheit bereits zertifiziert. Sie beherrscht außerdem eine weitere Fähigkeit, die in der Nato heiß begehrt ist und über die neben Deutschland nur die USA verfügen: Sie kann feindliche Flugabwehr-Radare orten und bekämpfen.

Die Bundeswehr verfügt momentan noch über 85 Tornado-Jets sowie 143 Eurofighter, darunter mehrere Dutzend alte, nur begrenzt einsatzfähige Maschinen aus der ersten Lieferung. Langfristig arbeiten Deutschland und Frankreich mit den Konzernen Dassault und Airbus an der Entwicklung eines Kampfjets der nächsten Generation, über den die Bundeswehr ab etwa 2040 verfügen soll. Frankreich verfolgt die Bemühungen Deutschlands um einen US-Jet als Zwischenlösung deshalb mit einem gewissen Argwohn.

GRÜNE - LEDIGLICH “PERSÖNLICHE PRÄFERENZ DER MINISTERIN”

Kritik kam auch aus der Opposition. Der Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu lehnt die Fortsetzung der atomaren Teilhabe und damit auch den Kauf neuer Träger-Jets grundsätzlich ab. “Diese US-Atomwaffen in Deutschland stellen eher eine Gefahr für Deutschland dar, da der Stationierungsort der US-Atomwaffen im Falle eines Krieges eines der ersten zu vernichtenden Ziele für den Gegner wäre und somit die gesamte Region zerstört werden würde”, sagte er. Zudem würden damit die Prioritäten falsch gesetzt, nachdem die Coronakrise gerade die massiven Defizite im deutschen Gesundheitssystem offenbare.

Der Grünen-Haushaltsexperte Tobias Lindner bezweifelt, dass Kramp-Karrenbauer mit ihren Plänen durchkommen wird. “Die heutige Ankündigung über die geplante Beschaffung der Tornado-Nachfolge ist eine persönliche Präferenz der Verteidigungsministerin, mehr auch nicht”, erklärte er. Für die Bundeswehr ändere sich dadurch erst mal gar nichts. “Angesichts der Unklarheit, wer nach 2021 VerteidigungsministerIn ist und welche Mehrheiten im Bundestag Verantwortung tragen, ist die Realisierung dieser Entscheidung mehr als fraglich.”