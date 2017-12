Genossenschaftliche R+V Leben senkt Gesamtverzinsung

München (Reuters) - Der genossenschaftliche Versicherungsriese R+V zahlt seinen Lebensversicherungs-Kunden im nächsten Jahr weniger Zinsen.

Two Euro coins are seen at the Money Service Austria company's headquarters in Vienna, Austria, November 16, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Die Gesamtverzinsung auf den Sparanteil der Beiträge werde 2018 für klassische Rentenversicherungen mit lebenslangen Garantien auf 2,9 von 3,1 Prozent gesenkt, teilte die R+V am Montag in Wiesbaden mit. Die laufende Verzinsung - den Schlussüberschuss am Ende der Laufzeit herausgerechnet - fällt auf 2,6 (2017: 2,7) Prozent. Die R+V bietet seit dem laufenden Jahr eine neuartige Lebensversicherung (“PrivatRente Performance”) ohne lebenslange Garantie an. Darauf zahlt sie im kommenden Jahr eine Gesamtverzinsung von 3,2 (3,4) Prozent, die laufende Verzinsung liegt bei 2,7 (2,8) Prozent.

R+V ist gemessen an den Beitragseinnahmen die Nummer zwei unter den deutschen Lebensversicherern. Sie verkauft die Policen vor allem über die deutschen Volks- und Raiffeisenbanken.

Das Unternehmen hält wie Marktführer Allianz Leben grundsätzlich an Policen mit lebenslangen Garantien fest, während Konkurrenten wie Ergo diese aus dem Programm genommen haben, weil sie dafür viel Kapital zurücklegen müssen. “Bei uns soll der Kunde auch weiterhin aus dem ganzen Spektrum der Altersvorsorge-Lösungen wählen können”, sagte R+V-Leben-Chef Frank-Henning Florian. Eine Abwicklung oder ein Verkauf von Leben-Beständen komme für die R+V nicht in Frage. Sie profitiert davon, dass sie erst in den vergangenen Jahren stark gewachsen ist und deshalb weniger Policen mit hohen Zinsgarantien im Bestand hat.

Allianz Leben und Axa hatten die Gesamtverzinsung für Lebensversicherungen stabil gehalten, andere Anbieter haben sie leicht gesenkt.