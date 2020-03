Großküchen-Ausrüster Rational erwartet wegen Virus Gewinneinbruch

München (Reuters) - Das Coronavirus und seine Folgen stoppen auch den Großküchen-Ausrüster Rational. Das erfolgsverwöhnte Unternehmen stellt sich für das laufende Jahr auf ein mageres Wachstum und einen rückläufigen Gewinn ein.

Der Hersteller von Gargeräten für Großküchen, der 2019 noch um acht Prozent gewachsen war, rechnet - anders als vor wenigen Wochen - nur noch mit einem geringen einstelligen Umsatzzuwachs. Die Folgen der Epidemie seien über China hinaus spürbar. “Viele klassische Vertriebsaktivitäten von Rational können vorübergehend nicht wie geplant stattfinden”, teilte Rational am Dienstag mit: Fachmessen seien abgesagt oder verschoben, öffentliche Kochveranstaltungen in einigen Ländern verboten oder schwach besucht. Das Unternehmen gehe deshalb “mit großer Vorsicht” ins Jahr.

Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) von Rational soll sogar um rund zehn Prozent auf etwa 200 (Vorjahr: 223) Millionen Euro schrumpfen. Die operative Umsatzrendite werde auf 20 bis 25 (26,5) Prozent zurückgehen. Das Unternehmen aus dem bayerischen Landsberg am Lech wolle nicht an den Investitionen sparen und nehme daher einen überproportionalen Kostenzuwachs in Kauf.

Für das abgelaufene Jahr erhöht Rational die Dividende - zum elften Mal in Folge - auf 10,70 (9,50) Euro.