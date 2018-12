Ministerium - Wirtschaft behauptet sich in schwierigem Umfeld

A German flag flutters in Berlin, Germany, July 2, 2018. REUTERS/Hannibal Hanschke

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft fasst der Bundesregierung zufolge allmählich wieder Tritt.

Das Schrumpfen des Bruttoinlandsprodukts im Sommer um 0,2 Prozent sei im wesentlichen auf Probleme in der Automobilindustrie bei der Umstellung auf den neuen Abgastest-Standard WLTP zurückzuführen, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Dieser vorübergehende Sondereffekt laufe langsam aus, auch wenn er zu Beginn des vierten Quartals in den Produktionsdaten noch deutlich spürbar sei. Andererseits wirkten ab dem Jahreswechsel zusätzliche konjunkturelle Impulse durch die Umsetzung der Koalitionsvereinbarungen.

Das Ministerium verweist dabei auf steuerliche Entlastungen durch die Anhebung des Grundfreibetrag und den Ausgleich der kalten Progression sowie die Erhöhung des Kindergelds. “Alles in allem dürfte sich die deutsche Wirtschaft in diesem schwierigeren Umfeld insgesamt gut behaupten. Ihre konjunkturelle Grunddynamik bleibt aufwärtsgerichtet, wenngleich abgeschwächt”, erklärte das Ministerium.