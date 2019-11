Streit über Grundrente wird zur Zerreißprobe für CDU

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Beim Treffen der Koalitionsspitzen am kommenden Sonntag steht nach Ansicht von SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil der Bestand der großen Koalition auf dem Spiel.

“Wenn wir bei der Grundrente nicht zu einer Einigung kommen, dann wird es schwierig in der Koalition”, hatte er am Montag gewarnt. Doch in dem Maße, in dem die SPD das Thema zur Voraussetzung für den Fortbestand der Koalition mit CDU und CSU erklärt, versteift sich die Haltung in der Union. Zwar betonten die CSU-Politiker Markus Söder und Alexander Dobrindt, dass man nach der Vorarbeit in der gemeinsamen Arbeitsgruppe nun im Koalitionsausschuss zu einer Einigung kommen könne. Aber in der Union tobt über die Grundrente ein Streit gleich an mehreren Fronten.

Vor allem Wirtschaftspolitiker der Union sind nicht überzeugt von der Grundrente. “Es hat schon einen Grund, warum es bereits drei Bundesregierungen nicht geschafft haben, eine Einigung zu erreichen”, sagte ein CDU-Präsidiumsmitglied. Denn mit der Einführung einer Mindestrente für Niedrigverdiener löse man zwar tatsächlich ein soziales Problem - schaffe dafür aber ein Bündel neuer. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus etwa kritisierte am Dienstag, dass nun ein Beitragszahler von 45 Jahren dieselbe Rente bekommen solle wie einer mit 35 Jahren. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wies indes den Einwand des Arbeitnehmerflügels der CDU zurück, dass es ungerecht sei, wenn Arbeitnehmern mit 34 Beitragsjahren keine Mindestrente bekommen sollten. Unions-Politiker von verschiedenen politischen Flügeln weisen auch darauf hin, dass ein Niedrigverdiener mit 15 Stunden Wochenarbeitszeit am Ende dasselbe erhalten soll wie einer mit 35 Stunden - und dies ein Systembruch sei.

KRITIK AN DER FINANZIERUNG

Für Unmut sorgt auch der Vorschlag von SPD-Finanzminister Olaf Scholz, die Finanzierung über die geplante Finanztransaktionsteuer zu sichern - weil dies für viele in der Union als Luftbuchung gilt. Wohl auch deshalb hat der thüringische CDU-Landesvorsitzende Mike Mohring ein Junktim zwischen Grundrente und der von der Union gewünschten Unternehmenssteuerreform ins Gespräch gebracht. Der Grundgedanke: Wenn schon weitere Milliarden aus dem Bundeshaushalt in neue Sozialleistungen fließen sollen, dann sollte es auch Geld für ein Unions-Projekt und die Entlastung von Firmen angesichts der Konjunkturabkühlung geben.

“Ich kann meinen Parteifreunden nur empfehlen, keinen Millimeter abzuweichen”, sagt Mark Hauptmann, Vorsitzender der Jungen Gruppe der Unions-Bundestagsfraktion. Der Unmut ist in der Union flächendeckend groß, dass die SPD mit Hinweis auf ihren Parteitag immer wieder warnt, ohne bestimmte Reformen könne sie nicht in der Koalition bleiben. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt wirft SPD-Generalsekretär Klingbeil diesbezüglich “Gequatsche” vor. Aber nicht nur die SPD, sondern auch die CDU steht vor ihrem Bundestagspartei Ende November unter Druck, sich profilieren zu müssen.

“Die SPD funktioniert nach dem Prinzip Nimmersatt”, kritisiert ein führender Unions-Politiker. Gebe die Union jetzt nach, komme vor dem Parteitag mit Sicherheit die nächste angeblich koalitionserhaltende Forderung, warnt er. Das spräche für eine Einigung erst kurz vor dem SPD-Parteitag.

FRAKTION GEGEN REGIERUNG

Vor allem die Stimmung in der Unions-Fraktion ist explosiv. Hier sitzen nicht nur konservative Kritiker von Kanzlerin Angela Merkel und CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Hier gibt es auch Unmut über eine als zu groß empfundene Kompromissbereitschaft der Regierung gegenüber der SPD, wie es schon lange in der Fraktion heißt. Mit Merkel, Kanzleramtschef Helge Braun und Gesundheitsminister Jens Spahn plädieren vor allem Regierungsmitglieder für einen Kompromiss - schon weil dann die Chance auf den Erhalt der Groko wachsen würde. Am Montag kam es in der geschäftsführenden Fraktionsführung nach Teilnehmerangaben schließlich noch zu einem Streit zwischen Sozial- und Wirtschaftspolitikern. Letztere empfinden die Grundrente als ordnungspolitischen Sündenfall, Erstere als nötige Reform, um eine soziale Schieflage zu beseitigen.

Fast genüsslich verwies SPD-Fraktionchef Rolf Mützenich am Dienstag auf den internen CDU-Machtkampf. Tatsächlich ist seit Tagen erkennbar, dass vor allem Konservative und Wirtschaftspolitiker Druck auf die ohnehin angeschlagene CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer ausüben, hart zu bleiben. Druck kommt nicht ohne Grund vor allem aus Nordrhein-Westfalen, wo einigen CDU-Granden Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur unterstellt werden. Das Kalkül: Gäbe die Parteichefin bei der Grundrente nach, wäre sie damit erneut beschädigt, wird bei ihren Befürwortern geargwöhnt.