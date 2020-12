RKI - Erstmals über 1000 Corona-Tote innerhalb eines Tages

FILE PHOTO: A ventilator is seen at the intensive care unit (ICU) at the university hospital in Aachen, Germany, December 21, 2020. REUTERS/Leon Kuegeler

Berlin (Reuters) - Die Zahl der vom Robert-Koch-Institut gemeldeten Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus hat erstmals die Schwelle von 1000 überschritten.

Binnen 24 Stunden wurden 1129 weitere Todesfälle übermittelt und damit ein neuer Höchstwert verzeichnet, wie aus den RKI-Daten am Mittwoch hervorging. Die Zahl der Menschen, die in Deutschland an oder mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich damit auf 32.107. Zudem wurden 22.459 Neuinfektionen gemeldet. Das sind rund 2300 Fälle weniger als am Mittwoch voriger Woche, als zugleich der bisherige Höchststand bei den Todesfällen von 962 verzeichnet worden war. Über Weihnachten und zum Jahreswechsel sind die Infektionszahlen aber nur bedingt vergleichbar, da weniger getestet wird und weniger Daten von den Gesundheitsämtern übermittelt werden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dem RKI zufolge auf 141,3 von 149,2 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen positiv getestet wurden. Zur Virus-Eindämmung streben Bund und Länder einen Wert von 50 an. Insgesamt ist das Virus nun bei 1.687.185 Menschen in Deutschland nachgewiesen worden. 1.302.600 Menschen gelten als genesen.