Erneut weniger deutsche Firmen in Russland aktiv

Berlin (Reuters) - In Russland sind immer weniger Firmen mit deutscher Kapitalbeteiligung tätig.

Die Zahl dieser Unternehmen ging im vergangenen Jahr nach Angaben der deutsch-russischen Auslandshandelskammer (AHK) vom Dienstag um 5,2 Prozent auf 4965 Unternehmen von zuvor 5237 zurück. Die Kammer berief sich dabei auf Zahlen der russischen Steuerbehörden. Insgesamt habe sich damit, wenn auch leicht verlangsamt, eine negative Entwicklung fortgesetzt, die 2013 einsetzte. Damals waren noch 6167 Unternehmen mit deutschen Eigentümern in Russland tätig. Als Gründe nannte die Kammer die Wirtschaftskrise Russlands in den vergangenen Jahren, aber auch rechtliche Änderungen. Die Sanktionen der Europäer gegen das Land wegen des russischen Vorgehens auf der Krim, von denen die ersten im Frühjahr 2014 verhängt wurden, nannte die AHK nicht als Begründung.

“Zwar ist die Quantität der deutschen Firmen gesunken, nicht aber die Qualität des Engagements in Russland”, kommentiert der AHK-Vorstandsvorsitzende Matthias Schepp die Zahlen. Deutsche Unternehmen investierten vielmehr nach wie vor stark in Russland und nutzten die Chancen, die sich aus dem niedrigen Rubelkurs und teilweise verbesserten Investitionsbedingungen ergäben. Fast zwei Drittel der von der Handelskammer befragten Unternehmen wollen ihre Aktivitäten auf dem russischen Markt ausbauen, wie aus einer aktuellen Geschäftsklima-Umfrage hervorgehe. “Kein einziges der Unternehmen gab an, das Engagement in Russland reduzieren zu wollen”, erklärte die Kammer.