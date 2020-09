Bundesregierung liegt im Fall Nawalny kein Ersuchen aus Moskau vor

FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo

Berlin (Reuters) - Im Fall des vergifteten russischen Regimekritikers Alexej Nawalny liegt der Bundesregierung bislang kein Ersuchen aus Moskau vor, eigene Ermittler nach Berlin zu schicken.

Dies sei nicht der Fall, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin auf eine entsprechende Frage. Die Bundesregierung habe “Schritte zur Beweissicherung eingeleitet”, sagte Seibert. Dieser Prozess sei aber noch nicht abgeschlossen. Im übrigen sei hier Vertraulichkeit geboten, weitere Angaben werde er nicht machen.

Russland will einem Medienbericht zufolge eigene Ermittler im Fall Nawalny nach Deutschland schicken. Das Innenministerium in Moskau bereite ein entsprechendes Gesuch an die deutschen Behörden vor, meldete die Nachrichtenagentur Tass. Der Fall belastet das deutsch-russische Verhältnis zunehmend. Ein Speziallabor der Bundeswehr hatte nach Angaben der Bundesregierung “zweifelsfrei” festgestellt, dass Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Die Befunde hat die Bundesregierung an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen OPCW übermittelt. Es würden alle Voraussetzungen geschaffen, dass die OPCW nun ihre Arbeit machen könne, sagte Seibert.

Der prominente Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin war am 20. August auf einem Inlandsflug kollabiert. Nach einer Notlandung wurde er zunächst in einer Klinik im sibirischen Omsk behandelt, bevor er am 22. August nach Deutschland ausgeflogen und in die Berliner Charite verlegt wurde. Nawalny ist mittlerweile aus dem Koma erwacht. Mit Nowitschok, das in der Sowjetunion entwickelt wurde, war bereits der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal 2018 in Großbritannien vergiftet worden.