Nawalny aus der Charite entlassen

A view of Charite Mitte Hospital Complex after Russian opposition leader and President Vladimir Putin critic Alexei Navalny came out of a medically induced coma, in Berlin, Germany, September 10, 2020. REUTERS/Michele Tantussi

Berlin/Moskau (Reuters) - Der vergiftete Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist aus der Berliner Charite entlassen worden.

“Der Gesundheitszustand des Patienten hat sich soweit gebessert, dass die akutmedizinische Behandlung beendet werden konnte”, teilte das Universitätsklinikum am Mittwoch mit. Der 44-Jährige sei daher am Dienstag nach rund einem Monat entlassen worden. Die behandelnden Ärzte hielten eine vollständige Genesung für möglich. Allerdings könnten mögliche Langzeitfolgen der schweren Vergiftung erst im weiteren Verlauf der Behandlung beurteilt werden. Nawalny wurde 32 Tage in der Klinik behandelt, 24 Tage lag er auf der Intensivstation. Sein neuer Aufenthaltsort und seine Pläne waren zunächst unklar. Er hatte angekündigt, wieder nach Russland zurückkehren zu wollen.

Nawalny war am 20. August auf einem innerrussischen Flug kollabiert. Nach einer außerplanmäigen Notfall-Landung im sibirischen Omsk wurde er zunächst dort in der örtlichen Klinik behandelt. Am 22. August wurde er zur Behandlung in der Charite nach Berlin ausgeflogen. Deutschland und andere europäische Länder fordern von Russland eine Aufklärung des Anschlags. Die russische Regierung sieht bislang keine Hinweise für einen Anschlag in Russland mit dem Nowitschok-Gift, das in der Sowjetunion entwickelt worden war. Die Bundesregierung betont dagegen, dass Laboruntersuchungen in Deutschland, Schweden und Frankreich einwandfrei das Nervengift nachgewiesen hätten. Auch die Organisation für das Verbot von chemischen Waffen (OPCW) ist eingeschaltet worden.

Ein Sprecher des Bundesjustizministerium sagte am Mittwoch an Anfrage, das zweite Rechtshilfsersuchen der russischen Transportpolizei in Tomsk werde in der Bundesregierung weiter geprüft. Ein erstes Ersuchen war an die Justizbehörden in Berlin weitergeleitet worden. Dort ist nun die Generalstaatsanwaltschaft Berlin aktiv. Diese macht ihre Ermittlungen aber davon abhängig, dass Nawalny selbst die Ärzte für eine Befragung von ihrer Schweigepflicht über seinen Gesundheitszustand entbindet. Russland will eigene Ermittler nach Berlin schicken, um unter anderem auch den Oppositionspolitiker zu befragen. Auch hierzu müsste nicht nur die Bundesregierung, sondern vor allem Nawalny selbst sein Einverständnis geben.